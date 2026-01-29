Wat een slap motto is dat ‘aan de slag’ Opinie Vandaag leestijd 2 minuten 418 keer bekeken Bewaren

Ze beginnen al met een dooddoener

Als ware regenten houden de coalitiepartijen het volk nog vierentwintig uur in spanning: het regeringsprogramma waar iedereen zo naar heet te snakken, blijft nog even onder hun drie petten. Waarom is onduidelijk want ook de fracties zijn akkoord. Er zullen wel spin doctors achter zitten.

Het motto van het regeringsprogramma is wel bekend: “aan de slag”. Dat is in ieder geval de eerste domper. Het is betekenisloos. Allicht. Je kunt moeilijk zeggen: “We blijven met zijn allen langer in ons nest”. Ze beginnen al met een dooddoener.

Een van de vroegste politieke leiders met een motto was de Romeinse keizer Vespasianus, die na een ontwrichtende burgeroorlog aan de macht kwam. Op zijn munten liet hij het woord pax zetten, vrede. Aan het eind van de zestiende eeuw voerde de Franse koning Hendrik IV de leuze la poule au pot. Het was zijn streven dat elke Fransman zich een kippetje in de kookpot kon veroorloven.

Kijk, dat zégt iets over je ambities en je beleid. Make America great again net zo goed. Het laat een richting zien, een bedoeling, een mentaliteit.

Maar aan de slag. Wat is dat nou? Het doet hoogstens vermoeden dat het programma straks heel veel continuïteit biedt met wat Rutte ons offreerde, dat het allemaal vlees noch vis is en dat de berg uiteindelijk een muis baart.

Als ze nou bijvoorbeeld iets naar buiten hadden gebracht als weerbare burgers in een weerbaar land, dan had dat iets aangegeven van de blik waarop het nieuwe kabinet naar ons kijkt.

Dat ze in de formatie niet verder kwamen dan aan de slag geeft aan dat er misschien wel een compromis ligt maar niet dat dit gebaseerd is op een gezamenlijke visie.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandalige compensatie wordt aangeboden voor het toestaan van winningen.

