Wat een pleefiguur slaat Nederland met de Evertsen

Je stuurt toch geen fregat met een kapot kanon als een bondgenoot hulp vraagt.

Om met de betreurde Bolkestein te spreken: wat een pleefiguur slaat Nederland, wat een afgang. Als de regering na een paar dagen dubben ZM Evertsen naar het oostelijk Middellandse Zee-gebied stuurt ter ondersteuning van het Franse vliegdekschip Charles De Gaulle, blijkt het kanon niet te werken. Minister van Defensie Dilan Yesilgöz wist dit maar gaf er de voorkeur aan hierover in de Kamer te zwijgen. Achteraf zei ze dat het parlement op de hoogte had kunnen zijn. Vorig jaar zomer was al bekend dat er problemen waren met het kanon.

Het is een geweldig kanon. Het is een wereldkanon. Je kunt er heel precies doelen op land mee treffen bijvoorbeeld als Hezbollah op het idee komt het Europese eskader in de Middellandse Zee met raketten en drones te bestoken. Het kanon is state of the art. Het is een uiterst modern kanon. Het is een kanon om als marine trots op te wezen.

Alleen schijnt het niet mee te vallen dit kanon uit de eredivisie te integreren met de overige wapensystemen op ZM Evertsen ook al is dit een heel modern fregat. Daarom schiet het niet. De commandant van de Evertsen maakt zich hierover in de NRC geen zorgen. Volgens hem heeft zijn schip voldoende aan boord om van zich af te bijten. Alleen het pronkstuk werkt even niet. Een beetje van: het groot licht van de auto werkt niet maar we gaan waarschijnlijk toch niet in het donker buiten de stad rijden.

Trouwens: waarom stuurt men nu eigenlijk uitgerekend de Evertsen? Met het kapotte kanon. En niet een ander schip? Soms omdat de Fransen er specifiek om vroegen? En wie zweeg vervolgens over het defect? Dat zijn belangrijke vragen.

De Tweede Kamer reageerde gewond op de zwijgzaamheid van minister Yesilgöz maar niemand ging in op waar dit alles voor stond: monumentale incompetentie. Problemen verborgen houden in plaats van collegiale hulp te vragen. Het zijn gruwelijke beginnersfouten.

En dan maar lopen pochen en blazen in de talkshows van dat onze jongens recht hebben op de beste spullen. Als straks de opkomstplicht weer wordt ingevoerd zou ik me als ouder grote zorgen maken over de basale veiligheid van mijn kinderen.

Dilan Yesilgöz en haar voorgang Ruben Brekelmans komen er mee weg omdat niemand de grote betekenis van deze gaffe ziet. Kamerleden vinden het alleen maar niet geheel comme il faut dat de problemen met het kanon in de schaduw bleven. Wat kunnen we verwachten als dit type bestuurders met dit type militaire commandanten de tientallen miljarden gaan uitgeven die Defensie in de schoot geworpen kreeg. Wordt dat de ZM Evertsen in duizendvoud?

