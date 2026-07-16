Wat een onhandig land is dit toch geworden Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 434 keer bekeken • Bewaren

Nieuw gedoe met de verlenging van het knuppelbewijs voor boa's spreekt boekdelen

Sinds een aantal jaren zijn de gemeentelijke boa's voorzien van een wapenstok. Nu echter ziet het ernaar uit dat ze dit hulpstuk weer moeten inleveren. Niet omdat iemand dat wenst of omdat ze er zelf vanaf willen. Nee, iedereen van premier tot Geert Wilders, van het eenvoudige raadslid tot de burgemeester van de hoofdstad is verguld met die wapenstok. Hij staat immers symbool voor handhaving en dat wij het er niet bij laten zitten als de burger ondanks alle goedbedoelde verordeningen zijn gangetje gaat en bijvoorbeeld het afval verkeerd aanbiedt.

Wat staat er dan te gebeuren? Om een wapenstok te mogen dragen hebben boa's een opleiding gevolgd. Dat niet alleen, elk jaar moeten zij voor een soort herexamen slagen om de bevoegdheid te behouden U op Uw lazerij te slaan als U hun lichamelijke integriteit al te zeer aantast.

De politieacademie verzorgt deze jaarlijkse knuppelproeven. Die ontbreekt het aan personeel om de herexamens daadwerkelijk af te nemen. Bovendien gaan agenten van politie voor. Daarom dus, daarom moeten de boa's binnenkort de wapenstok inleveren. Hun knuppelbewijs verloopt immers. Nu proberen de gemeentes op de commerciële markt examinatoren te vinden.

Dit is het zoveelste bewijs voor de onhandigheid die op steeds meer terreinen het Nederlandse bestuur kenmerkt. De hele boel loopt vast omdat Jan en ambtelijke/politieke alleman strak aan regeltjes vasthoudt wat ook de consequenties mogen zijn.

Er is een heel eenvoudige oplossing voor dit probleem. Boa's behouden hun knuppelbewijs tot de volgende oproep voor het herexamen. Het moet voor een bewindsman toch niet te ingewikkeld zijn dit met een algemene maatregel van bestuur te regelen. Waarom immers zou de kwaliteit van het knuppelen lijden onder uitstel van een paar maanden.

En als het langer dan een paar maanden duurt, als het een kwestie van jaren wordt, als die boa's geheel vergelijkbaar zijn met een kleine ondernemer die in de provincie Utrecht op het elektriciteitsnet wil worden aangesloten, ja dan is het een ander verhaal.

Dan heeft de Nederlandse politie het zoveelste brevet van onvermogen afgeleverd. Dan wordt het tijd voor een parlementaire enquête naar algehele onhandigheid aan de organisatie aan wie wij onze veiligheid hebben toevertrouwd.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo'n schandelijke compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

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