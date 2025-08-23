Wat een kolerezooi, het wordt tijd voor iets anders Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 597 keer bekeken • bewaren

Vincent Bijlo schrijft een serie vakantiecolumns, dit is deel 10.

22 augustus, 18.50

Het vuren in Oekraïne en Rusland is nog niet gestaakt. Israël is intussen alle Palestijnen uit Gaza-Stad aan het verdrijven of doden en minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken vecht in Den Haag voor zijn politieke leven. Hij had gisteren de Kamer beloofd dat hij vandaag met aanvullende maatregelen zou komen tegen Israël, maar dat had hij niet met de rest van het kabinet overlegd. Het gaat namelijk om nogal wat. Het gaat om, lees goed, je zult je ogen niet geloven, het gaat om een importverbod van alle producten uit illegale Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Dat gaat voor BBB veel te ver.

Ik was verbijsterd toen ik dat hoorde. Ik dacht: Waarom was er überhaupt sprake van import uit illegale Israëlische nederzettingen? Die zijn illegaal, die worden door Nederland niet erkend. Voor die nederzettingen worden Palestijnen verjaagd en doodgeschoten. Dat was dan al illegale import. Waarschijnlijk levert BBB’s Agro-industrie spullen aan de illegale nederzettingenboeren. Van der Plas wil de collega’s daar niet in de steek laten, een boer is een boer.

Mijn god zeg. En dan zou Veldkamp daarover struikelen, dan zou de demissionaire minister daarom moeten aftreden?

Wat de VVD vindt is nog niet geheel duidelijk. Nou ja, een enorme deun, wat zeg ik, een mokerslag voor de ondernemers op de bezette Westoever natuurlijk, die eigenlijk voor de misgelopen inkomsten uit Nederland gecompenseerd zouden moeten worden.

NSC is wel voor. Ja, tot verbijstering van de oppositie. Van Vroonhoven kon niet uitleggen waarom nu opeens die draai, tot op heden was ze het volmondig eens met alles dat Israël uitrichtte. Misschien niet zo netjes allemaal, maar ook weer niet van dien aard dat er sancties voor zouden moeten worden opgelegd.

Het zal wel te maken hebben met het feit dat NSC stijf op 0 zetels staat in de peilingen, dan moet je wat, desnoods een paardenmiddel toepassen als een importverbod van spullen uit illegale nederzettingen.

20.20

Jahoor, Veldkamp is gestruikeld over de illegale nederzettingen. Er is hem in de Ministerraad te weinig ruimte geboden om de maatregelen, die hij de Kamer had beloofd maar niet met het kabinet had overlegd, te nemen. Hij zei: “Ik heb er onvoldoende vertrouwen in dat dat de komende maanden en jaren anders zal zijn, als ik zo in mijn ruimte word beperkt. Ik ga naar huis en ga een ontslagbrief schrijven.” Oké, doei, Veldkamp. De komende jaren? Was hij nou vergeten dat hij al demissionair was of gaat hij nu al uit van een hele lange formatieperiode? Maar, wat gaan de andere NSC’ers doen? Blijven ze zitten, zoals ze deden toen staatssecretaris Achahbar aftrad?

Neee, ze gaan allemaal! Eindelijk ruggengraat, nu hun partij uitgeteld op de grond ligt. Of heet dit met opgeheven hoofd de arena verlaten?

En nu duurt het nog een uur en een kwartier voordat premier Schoof naar de Kamer komt, meldt de voorzitter net, en Brekelmans is dan de nieuwe Veldkamp, omdat hij al backupminister BuZa is. Daar is Timmermans het niet mee eens die vindt dit zo belangrijk dat Schoof het moet doen. Wordt vervolgd.

Hè, en nou wilde ik echt over onze flitsvakantie in Duinkerke schrijven, krijg je dit weer.

Goh, Bruins ook weg, dat zal hij jammer vinden. Hij was, zei hij zelf “de juiste man op de juiste plaats.” Hij vond zijn ministerschap van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zelfs “Een goddelijke missie.”

Ach, Bruins, hij zegde in 2010 zijn lidmaatschap van het CDA op, omdat de partij in zee ging met Wilders. Toen ging hij naar de ChristenUnie om vervolgens zelf doodleuk voor de NSC in zee te gaan met Wilders. Het was dus God zelve die dat zo gewild had. Dan is de Heer wel een ongelofelijke opportunist, op Hem zou ik niet meer blindvaren als ik Bruins was.

Van Hijum, Sociale Zaken, klonk heel monter net, tegenover de journalisten. Hij vond het jammer, maar de streep moest getrokken worden.

Mar nu houd je wel een heel zielig rompertje over, met VVD en BBB. En dat moet ons land regeren tot er ergens volgend jaar een nieuw kabinet is. Het wachten is nu, zoals zo vaak, op premier Schoof, die er nooit is als hij er moet zijn.

22.10

Hij was er, Schoof, hij legde een verklarinkje af dat 1 minuut 25 duurde, waarin hij de gang van zaken betreurde, maar, wij hebben het verzoek tot ontslag van de NSC’ers te respecteren. Oja, natuurlijk, respect.

En nu gaat het Kamerdebat verder en nu is Ruben Brekelmans van de VVD opeens Minister van Buitenlandse Zaken. Het gaat nu over een motie om zieke kinderen die medisch specialistische zorg nodig hebben uit Gaza op te nemen. Een aantal landen doet dat al, Brekelmans weigert. Opvang in de regio is de inzet van het kabinet. We moeten die kinderen niet, constateert Esther Ouwehand, het zijn maar Palestijnen, terwijl Oekraïense kinderen hier wel welkom zijn. Brekelmans blijft Stoïcijns, hij zegt acht keer hetzelfde.

En zo gaat het verder. Veldkamp zal blij zijn dat hij nu lekker thuis zit aan een wijntje, het Nieuw Sociaal Contract heeft de benen genomen. Het nieuwe bestuur heeft een chaos gecreëerd die in naoorlogs Nederland nog niet is voorgekomen. Pieter Omtzigt, bedankt, ook nog voor de hand die je hebt uitgestoken naar Geert Wilders, om hem in zijn draagstoel te zetten. Wat een kolerezooi, het wordt tijd voor iets anders, Samen Vooruit!