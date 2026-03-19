Wat Donald Trump volgens Iraanse ingewijden onderschat

Iran heeft niet langer de mogelijkheid om uranium te verrijken, maakte Benjamin Netanyahu donderdagavond bekend op een persconferentie. Ook zou het land geen raketten meer kunnen produceren. Daarmee lijken belangrijke doelen van de VS en Israël bereikt.

Netanyahu gaf ook hoog op van de wijze waarop hij en Trump het Midden-Oosten hebben veranderd met hun oorlog. Volgens de Israëlische premier is Iran “zwakker dan ooit”. “Maar er is nog altijd meer werk te doen, en dat gaan we doen.” De oorlog zal nog “zo lang als nodig” duren.

In de VS neemt ondertussen de druk toe om de aanvallen te beëindigen. De meerderheid van de Amerikaanse bevolking is vanaf het begin tegen de oorlog geweest. En de steun wordt er niet groter op nu de energieprijzen stijgen.

Iran-deskundigen vragen zich af of Iran bereid is om de oorlog te staken als de VS stopt met aanvallen. Het land zal bij een staak-het-vuren de garantie willen dat er geen nieuwe aanvallen volgen, schrijft de Financial Times op basis van gesprekken met diplomaten, experts en een Iraanse ingewijde die dicht bij het Iraanse regime zit. De krant schrijft:

“Als Trump de overwinning uitroept en de Amerikaanse bombardementen op Iran stopzet, bestaat het gevaar dat Teheran zijn aanvallen op Israël en de Golfstaten voortzet en scheepvaart in de Straat van Hormuz blijft gijzelen.”