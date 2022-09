Wat de politie met aangiftes doet

26 jun. 2015 - 12:32

De politie wordt gigantisch onderbetaald. Dit betekent dat R van Brummelen en alle overige Nederlanders voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Door evenementen te vertragen of blokkeren worden de gemakzuchtig consumerende en jammerende Nederlanders weer even met de neus op de feiten gedrukt: heel veel zaken zijn afhankelijk van het werk van politieagenten en van de meeste andere (rijks-)ambtenaren. Eenieder mag met andere woorden weer even ervaren wat de werkelijke waarde is van het werk dat door deze mensen gedaan wordt. Hetzelfde werk en dezelfde mensen die men zo makkelijk vanuit de luie stoel of samen met brallende matties aan de doorgezopen stamtafel of stupide loerendvanuit de luie tv-stoel de grond in kankert. En aan alle stakende ambtenaren nog even dit: In 1968 werd er gestaakt door de vuilnisophalers in New York. Na negen dagen lag er 100.000 ton afval in de straten. Er waren rattenplagen in vilawijken en de noodtoestand werd uitgeroepen. In eerste instantie werden de vuilnisophalers als geldbeluste asocialen geframed door de media. Maar binnen veertien dagen werd duidelijk wat de maatschappelijke waarde was van het werk van de vuilnisophalers. Het resultaat: vuilnisophaler is een van de best betaalde beroepen in de VS. En geen hond die er over piekert om er op terug te komen. Moraal van het verhaal: je hebt helemaal NIETS aan de goodwill van pers noch aan de gunst van het publiek. Die tijd is allang voorbij. Nu is de tijd om het verwende Nederlandse klaagvolk een lesje te leren over de maatschappelijke waarde van je arbeid en de enorme afhankelijkheid van elkaar en elkaars bijdrage. Daarom zeg ik: Cash betaling van je werkgever eisen? Ka ching! De Tour vertragen? Ride on! Voetbalwedstrijden blokkeren? Rood voor alle spelers! Overheidsnetwerken platgooien? Log ze deruit! Het verkeer in de Randstad platleggen? Tuut tuut! Ik zeg DOEN!!!

