Wat de meeste mensen maar niet kunnen begrijpen over de oorlog in Israël en Gaza

Wanneer de mensheid is begonnen het leven voor zichzelf en anderen onmogelijk te maken, is moeilijk te zeggen. Vermoedelijk begon dat ergens in de oudheid toen de agricultuur leidend werd. Het huidige middelpunt van ellende is Israël en Gaza, waar – zoals The Juice Media het noemt – een stel boze bejaardefuckwits - burgers aan het afslachten zijn.

Dat de wereld hulpeloos en hopeloos verdeeld toekijkt, is volgens het satirische YouTube-kanaal omdat mensen te stom zijn om in te zien dat er meerdere waarheden naast elkaar kunnen bestaan. In dit geval ten eerste dat Hamas een terreurorganisatie is die aanslagen pleegt die in strijd zijn met internationaal recht. Ten tweede dat Israël de bevolking van Gaza collectief straft, wat in strijd is met internationaal recht. En ten derde dat al het geweld plaatsvindt binnen een context van ruim 75 jaar bezetting, wat in strijd is met internationaal recht.