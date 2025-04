Wat betekent de door Trump ontketende handelsoorlog voor onze pensioenen?

Het huidige pensioenstelsel is afhankelijk van de rendementen op beleggingen en de rente op 10-jarige staatsleningen (de zogenaamde rekenrente). Het toekomstig stelsel is net als huidige stelsel afhankelijk van de rendementen op beleggingen.

Tegenstanders noemen het nieuwe stelsel casinopensioen. Als dat juist is moet het oude stelsel ook casinopensioen genoemd worden. Als in het oude stelsel de dekkingsgraad daalt onder 104,5% moeten de pensioenen verlaagd worden. Iets dat steevast niet genoemd wordt door tegenstanders van het nieuwe stelsel.

Het verschil tussen het oude en nieuwe stelsel is dat in het nieuwe stelsel de kans op verhoging groter is dan in het oude stelsel doordat onnodige grote reserves worden vervangen door gerichte kleinere reserves. Probleem is dat bij de overgang naar het nieuwe stelsel de dekkingsgraad, berekend met de rente op 10-jarige staatsleningen, hoog genoeg moet zijn om het nieuwe stelsel in te richten.