Klimaatverandering, toenemend drugsgeweld. Janneke de Bijl is blij dat ze in de huidige tijd niet meer zo jong is, zegt ze in De Nieuws BV: 'Het allerergste eraan lijkt mij de overweldigende hoeveelheid keuzemogelijkheden die je op bijna elk gebied van het leven hebt, met de bijbehorende mentale druk.'