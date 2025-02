Wat als overheden goudeerlijk zouden zijn over de werkelijke kosten van kernenergie

Terwijl in achterlijke culturen zoals de Amerikaanse juist volop wordt ingezet op fossiele energie terwijl de klimaatcrisis gierend uit de hand loopt, zijn er daarnaast veel landen die het welbevinden van hun bevolking op een heel andere manier op een wel heel laag pitje willen zetten. In plaats van fors te investeren in hernieuwbare energie, gaan er steeds meer stemmen op vooral toch ook kerncentrales op te zetten. Zo ook in Australië, waar de overheid deze week plannen presenteerde voor een gloednieuwe kernreactor. Want kernenergie, het antwoord op alles, toch?