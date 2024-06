Wat als ook hier de oorlog uitbreekt?

Wat als de oorlog uitbreekt? Ik stel mijzelf deze vraag inmiddels bijna dagelijks. Waar moet ik dan heen? Ik kan niet naar China want daar zijn ze ook gemeen. Ik kan niet naar Palestina want daar is geen bakker of slager meer te vinden en ook in Syrië is alles kapot. Ik kan niet naar Jemen want daar zitten de Houti’s en die houden niet van Toeties en zeker niet van iemand die bezig is met het schrijven van een boek over Joden die vermoord zijn, dat doen ze namelijk liever zelf. Ik wil niet naar de Verenigde Staten want daar zou wel eens een burgeroorlog uit kunnen breken en Canada dan? Als ze daar horen dat ik als klein ventje op de school met de Bijbel heb gezeten loop ik zelfs nu nog de kans om met terugwerkende kracht gepijpt te worden door een katholieke priester. Naar Italië dan? Nee, daar zijn ze mij te ultrarechts net als in Hongarije, Tsjechië en nog heel veel landen daar in en om de Balkan waar ze trouwens elkaar ook haten, laat staan als ik daar als buitenlander naar toe ga. Griekenland dan? Het liefelijke Kos of het mooie Cyprus? Nee, daar spoelen de lijken aan van verdronken vluchtelingen die niet het geluk maar de dood vonden. Naar Malta? Nee, daar rijden ze net als in Engeland extreemrechts. Zou wel naar één van de Baltische staten willen verhuizen maar daar staan de Russische troepen bij de grens al aan de slagboom te morrelen. IJsland dan maar? Leuk om wat foto’s van spuwende vulkanen te maken maar verder wil ik mijn handen er niet aanbranden. Georgië? Nou toch maar niet want daar vallen de Russen binnen als ze klaar zijn met de Oekraïne. Polen lijkt mij wel wat. Daar woont mijn zoon en de natuur is ook zo schoon… Verdikkie, daar komt het nieuwe slagveld te liggen als Europa alleen maar haar oude tanks, afgedankte vliegtuigen en ander schroot naar Zylensky blijft sturen. Andorra is wel leuk maar dan ga ik aan de drank want daar kost een fles rum de helft van hier. En in Mexico, Guatemala en Ecuador raak ik aan de coke of leg ik het loodje in een guerrillaoorlog. Cuba dan? Niet goed voor mijn cholesterol want daar eten ze alleen bruine bonen met varkensspek en moet je die gore smaak weer wegspoelen met… inderdaad, met rum! Zuid-Afrika dan? Lijkt me niet zo slim want daar breekt binnen vijf jaar een nieuwe Boerenoorlog uit of Caroline van der Plas moet daar de volgende verkiezingen winnen, ook niet iets om blij van te worden.