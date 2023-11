Wat als Nederlandse ouders hun kinderen vragen hun huis achter te laten omdat ze gebombardeerd worden

1 nov. 2023 - 10:38

Voor Marokkaanse en Arabische Nederlanders is één ding inmiddels glashelder geworden. De Nederlandse politiek beschouwt mensen met hun achtergrond als minderwaardig. En er is nog iets duidelijk geworden. In de Tweede Wereldoorlog was er geen land in Europa van waaruit verhoudingsgewijs meer joden naar de gaskamers zijn vervoerd dan vanuit Nederland. Het zit blijkbaar in het DNA van de meeste Nederlanders om niet in te grijpen zodra er volkerenmoord plaatsvindt. Sterker nog, we zien zelfs in talkshows op NPO1 zogenaamde 'deskundigen' volkerenmoord rationaliseren. Zo wordt de leugen verkondigd dat zolang je maar van tevoren waarschuwt je het recht zou hebben om een ziekenhuis vol met onschuldige burgerpatiënten te bombarderen. Volkerenmoord wordt dus zelfs bij de Nederlandse publieke omroep goedgepraat. Zo diep is ons volk al gezakt, zo diep is de redactie van Op1 al gezakt.