Wat als de Braziliaanse overheid eerlijk zou zijn over haar corruptie? Over de manier waarop de Amazone is vernietigd om een handjevol politici en zakenlui stinkend rijk te maken. Als ze zou toegeven dat door een waardeloos covid-beleid massa’s mensen onnodig stierven. Dat door compleet wanbestuur meer dan de helft van de bevolking in grote armoede leeft? Dat de aankomende verkiezingen dreigen uit te lopen op een staatsgreep? Dan krijg je een toerismeadvertentie zoals die van The Juice Media. Kom naar Brazilië, het thuis van een heleboel verdwijnend natuurschoon.