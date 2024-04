Wassila Hachchi in boek: ik heb me nooit geaccepteerd gevoeld in de Kamer Actueel • 08-12-2016 • leestijd 1 minuten • 225 keer bekeken • bewaren

Het voormalig D66-Kamerlid Wassila Hachchi dat afgelopen jaar halsoverkop naar de VS vertrok om campagne te voeren voor Hillary Clinton heeft eindelijk van zich laten horen, na alle ophef over haar vertrek. Zij publiceerde donderdag een gratis online boek ‘Listen, Think, Speak’: ‘ vanuit de Verenigde Staten is dit mijn persoonlijk verhaal.’

In het boek – dat tegelijkertijd gepubliceerd is als het boek van haar v oormalige partijleider Alexander Pechtold ‘Optimist in de politiek’ – vertelt Hachchi hoe zij haar tijd in Nederland en de Kamer heeft ervaren. Ze schrijft over het radicaliseringsdebat en dat ze zich zelf eigenlijk nooit thuis gevoeld heeft in de politiek en de Tweede Kamer. De enige tijd dat zij zich wel zo voelde was bij de marine.

"(…) Politici ontkenden dat het om onze jongeren ging, zonen en dochters van immigranten, vaak hier geboren. Hoe langer ik in de politiek zat, hoe meer ik het gevoel kreeg dat ik mezelf aan het verliezen was. Ik verloor het geloof in de politiek en het geloof in mezelf… Niemand had een idee van mijn innerlijke worsteling."

Hachchi zat ruim vijf jaar in de Kamer en was woordvoerder voor onder meer Defensie en het Caribisch gebied. De Rotterdamse Salima Belhaj volgde haar op in de Tweede Kamer. De voormalige D66’er heeft nu een digitaal discussieplatform Dialogue Digital opgericht en richt zich op het sociaal ondernemen.