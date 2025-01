Washington Post-cartoonist stapt op nadat rake cartoon over baas Jeff Bezos wordt afgewezen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 205 keer bekeken • bewaren

Ann Telnaes, een met de Pulitzerprijs bekroonde cartoonist voor The Washington Post, is opgestapt bij die krant nadat een van haar cartoons werd afgewezen. Op de betreffende prent is te zien dat onder meer eigenaar van The Post, multimiljardair Jeff Bezos, knielt voor een standbeeld van de aanstaande president Donald Trump.

Telnaes werkte sinds 2008 bij de Washington Post. De cartoon die niet werd geplaatst beschrijft ze als een tekening die “kritiek levert op de miljardair tech- en media-topmannen die hun uiterste best hebben gedaan om in de gunst te komen bij de aankomende president”. Behalve Washington Post- en Amazon-baas Bezos, zijn in de cartoon ook Mark Zuckerberg (Meta) Patrick Soon-Shiong (The Los Angeles Times) en Mickey Mouse, de bedrijfsmascotte van de Walt Disney Company te zien.

In een verklaring, waarin ook een schets van de afgewezen cartoon is opgenomen, schrijft Telnaes:

Hoewel het niet ongewoon is dat redacteuren van opiniepagina's bezwaar maken tegen visuele metaforen in een cartoon als die onduidelijk overkomen of wanneer de cartoonist de bedoelde boodschap niet helder overbrengt, was dergelijke redactionele kritiek niet het geval met betrekking tot deze cartoon. Om duidelijk te zijn, er zijn gevallen geweest waarin schetsen zijn afgewezen of herzieningen zijn aangevraagd, maar nooit vanwege het standpunt dat inherent is aan het commentaar op de cartoon. Dat is een game changer... en gevaarlijk voor een vrije pers.

David Shipley, opinieredacteur van The Post, zegt in een verklaring dat hij respect heeft voor Telnaes en haar bijdragen aan The Post, “maar dat hij het niet eens is met haar interpretatie van de gebeurtenissen.”

“Niet elk redactioneel oordeel is een weerspiegeling van een kwaadaardige kracht,” luidt de verklaring. “Mijn beslissing werd ingegeven door het feit dat we net een column hadden gepubliceerd over hetzelfde onderwerp als de cartoon en al een andere column hadden gepland — deze keer een satire — voor publicatie. De enige vooringenomenheid was tegen herhaling.”

Telnaes is niet van plan op haar beslissing terug te komen. Ze sluit haar eigen verklaring af met:

Als redactionele cartoonist is het mijn taak om machtige mensen en instellingen ter verantwoording te roepen. Voor het eerst heeft mijn redacteur mij verhinderd die cruciale taak te doen. Dus heb ik besloten de Post te verlaten. Ik betwijfel of mijn beslissing veel ophef zal veroorzaken en dat het zal worden weggewuifd, omdat ik slechts een cartoonist ben. Maar ik zal niet stoppen met het vasthouden aan de waarheid aan de macht door middel van mijn cartoons, want zoals ze [slogan Washington Post, red.] zeggen: "Democratie sterft in duisternis".