Wasbakken veroorzaken uitbraken van ziekenhuisinfecties

De wasbakken op patiëntenkamers in ziekenhuizen worden vaak over het hoofd gezien als bron van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), in de volksmond ziekenhuisbacteriën genoemd. Ziekenhuizen moeten daar beter op letten, zei hoogleraar Jan Kluytmans in De Nieuws BV . Hij is voorzitter van het Signaleringsoverleg Zorginstellingen en Antimicrobiële Resistentie.

De ziekenhuisbacteriën gedijen goed in de afvoerleidingen onder de wasbakken en in sifons. Zo was er recent een uitbraak van de Klebsiella pneumoniae-bacterie in het Prinses Maxima Centrum waar kinderen met kanker worden behandeld. Kluytmans noemt dergelijke uitbraken via de wasbak “vermijdbaar”. “Helemaal geen wasbakken meer in ziekenhuizen kun je pas doen bij nieuwbouw. Er zijn ziekenhuizen die dat al hebben gedaan. Daarmee voorkom je al heel veel besmettingen.”