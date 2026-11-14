Was er bij Eva Jinek en Wouter de Winther sprake van onderhuids racisme? Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 971 keer bekeken • Bewaren

René Romer Eigenaar van TransCity en Auteur Persoon volgen

Was het onderhuids racisme? Onbewúst racisme? Of ‘slechts’ witte arrogantie? Het antwoord op die vraag heb ik niet. Maar Eva Jinek en haar mattie Wouter de Winther lieten zich tijdens de donderdagavond-uitzending van Eva eventjes zonder enige gêne gaan.

Want toen Joost Vullings vanuit het Tweede Kamergebouw in Den Haag aangaf dat de meerderheid voor het Belastingplan afhankelijk lijkt te gaan worden van de steun van Denk, sloeg Eva haar handen op het hoofd en begon zij samen met haar VVD-mattie De Winther op een voor Denk denigrerende manier te lachen. Ik moest hierbij meteen denken aan het racisme in het Israëlische parlement, waarin steun van de Palestijns-Israëlische partijen voor het verkrijgen van een meerderheidscoalitie door de meeste Israëlische volksvertegenwoordigers resoluut wordt verworpen.

De reactie aan Eva’s talkshowtafel lijkt op het eerste gezicht misschien iets kleins, maar dat is het niet. We zagen deze houding bij Jinek en De Winther namelijk uitsluitend ten aanzien van de drie zetels van Denk. Zij reageerden níet op dezelfde denigrerende manier vanwege die ene zetel van Volt. En evenmin vanwege die twee zetels van 50 Plus. Ook de drie zetels van de CU werd een vergelijkbare minachting bespaard, zoals dat ook gold voor de drie zetels van de PvdD.

Nee, alleen de steun voor het Belastingplan van Denk kon op de hoon van het duo Jinek/De Winther rekenen. Het is me toch wat, zóveel Turkse en Marokkaanse Nederlanders die het lot van het voortbestaan van het kabinet én het Belastingplan in handen hebben. Het moest niet gekker worden!

Bedenk daarbij dat de complete politieke chaos van de afgelopen dagen toch vooral werd veroorzaakt door de VVD, de partij die geen énkel alternatief had voor de steun die D66 en CDA aan de linkerkant van de Kamer wisten te vinden voor het toch echt réchtse Belastingplan.

Tja, of er bij Jinek en De Winther nu sprake was van onderhuids racisme, een onbewust vooroordeel óf simpelweg witte arrogantie… het resultaat is hetzelfde. De volksvertegenwoordigers van een fors deel van Turkse, Marokkaanse en andere biculturele Nederlanders kregen aan Eva’s talkshowtafel te maken met hoongelach, zónder dat daar enige aanleiding voor was. En dát is misschien nog wel zorgwekkender dan alle politieke chaos in Den Haag bij elkaar.