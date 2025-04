Was dit de beste 1 april-grap ooit?

Terwijl de eeuwige discussie woedt of 1 april nog wel van deze tijd is, vestigt een van de favoriete nieuwsbronnen van de Joop-redactie, The Greek Reporter die geheel in de Griekse traditie van geschiedenis nieuws weet te maken, de aandacht op een klassiek voorbeeld.

In 1957 zond de BBC op 1 april een reportage uit over een milde lente die de Italiaanse en Zwitserse oogsten bedreigde. Met name die van de spaghettibomen. De Italiaanse spaghetti was toen nog geen gebruikelijke maaltijd in het noordwesten van Europa. In de reportage was te zien hoe de spaghettislierten groeiden aan bomen en na de oogst te drogen werden gelegd. Na uitzending werd de BBC bedolven onder telefoontjes van kijkers die wilden weten hoe ze aan zo'n boom voor in hun tuin konden komen.