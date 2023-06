Warm hè? • Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 195 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Roel Wijnants

Het is altijd leuk om te klagen over het weer, en ook dit keer is dat geen uitzondering. Het is heet, het is zwoel, en het zweet loopt in je bilnaad. Maar ik zou dit voor geen goud willen ruilen voor de regen en de storm.

Als het regent, dan is het te nat. Als het sneeuwt, dan is het te koud. En als het waait, dan is het te winderig. Maar nu hebben we eindelijk eens een paar dagen lekker weer, en wat doen we? We klagen erover! En dat is typisch Nederlands want niets zo veranderlijk als het weer en daarom is er geen beter onderwerp voor smalltalk bij de koffieautomaat of bushalte.

Ok, ik moet toegeven dat het wel een beetje te warm is. En ja, het zweet staat inderdaad op plaatsen waar het niet zou moeten zijn. Maar dat is toch gewoon de prijs die we betalen voor het mooie weer?

Vooralsnog vind ik het toch veel beter dan die eindeloze regen en de windvlagen die je bijna omver blazen? We hebben nu tenminste zon en warmte. Hoe de zomer gaat worden moeten we ook nog maar afwachten.

Laten we daarom gaan genieten van de zonnestralen en de warmte. Laten we ijsjes eten, in het park liggen en genieten van het leven. Want voor je het weet, is het weer voorbij en zitten we weer in de regen te klagen over hoe koud en nat het is.

Dus ja, het is warm. En ook ik klaag daar graag over. Net zo graag als over de zeikregen in de herfst. Maar toch liever een verbrand snoetje en druipend van het zweet thuiskomen dan druipend van de regen binnentreden.

Ik heb vanmiddag in ieder geval ook een praatje voor bij de koffieautomaat.