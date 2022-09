Wappie-advocaat zamelt vermogen in voor 'corona-tribunaal' en gaat er met het geld vandoor

De door Fuellmich aangekondigde rechtszaak was in eerste instantie gericht tegen de Duitse topvirologen Christian Drosten en Lothar Wieler, die beiden namens de Duitse overheid medearchitecten waren van het Duitse coronabeleid. Wie 800 euro doneerde, kon bijdragen aan de kosten van het voorgenomen tribunaal en zou in ruil daarvoor meedelen in de schadevergoeding die volgens Fuellmich in de miljarden zou lopen. De advocaat wist zo’n 1,44 miljoen euro te verzamelen.