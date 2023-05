Wappie aangehouden na bloedige aanslag op Duitse hulpverleners

In Ratingen, een plaats bij Düsseldorf op zo'n 60 kilometer van de grens met Nederland, zijn twaalf hulpverleners en handhavers gewond geraakt bij een explosie. Acht van hen verkeren in levensgevaar. De hulpdiensten wilden na een melding van de bewonersvereniging dat een brievenbus overvol raakte een woning binnendringen waarop de bewoner een explosie veroorzaakte. Tien brandweerlieden en twee agenten raakten gewond.

De verdachte, volgens Duitse autoriteiten een 57-jarige man, zou bekend zijn bij de politie. De man zou zich „in het milieu van de corona-ontkenners bewegen”, zo meldt het Duitse tijdschrift Der Spiegel, op basis van zijn sociale media. Over zijn precieze motieven is nog niets bekend. De verdachte zou samen met zijn moeder hebben gewoond in de woning waar de explosie plaatsvond. Bij zijn arrestatie zou hij zelf ook zwaargewond zijn geraakt.