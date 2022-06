Wantoestanden bij slachthuis: medewerker slaat en schopt dieren

Inspecteurs van de NVWA zagen dat een schaap ernstige verwondingen had opgelopen in het slachthuis. Bij het terugkijken van de beelden kwam het geweld van de slachthuismedewerker aan het licht, meldt RTV Utrecht .

“De slachthuiserkenning is per direct geschorst en het bedrijfsproces is stilgelegd. Ook wordt gekeken of de gedragingen aanleiding zijn voor een strafrechtelijk onderzoek. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wil vanwege de lopende procedure niet de naam van de slachterij noemen.”