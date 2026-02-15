Wanneer zou Jutta Leerdam naar de beurs gaan? Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 143 keer bekeken • Bewaren

Westlanders begrijpen hun kampioen volledig

Bij Dirk van den Broek staat op grote affiches: alles voor de iftar voor een Dirk-prijs. En de nieuwe stercolumnist van het AD editie Westland heet Mohamed El Mokaddem. Hij woont in Wateringen en heeft al een ronde wethouderschap achter de rug. Mohammed hoopt dat Jutta Leerdam Jake Paul ertoe zal brengen dat zij zich samen inzetten voor de glastuinbouw in het Westland. De eerste stap is dat zij ereburger wordt gemaakt op het marktplein van haar geboorteplaats ’s-Gravezande.

Dit is integratie in optima forma. Onze samenleving neemt invloeden vanuit de hele wereld over - inclusief hele levensbeschouwingen - en geeft er dan een typisch Nederlands tintje aan. Dat wordt belichaamd door twee uitdrukkingen: “De kost gaat voor de baat uit”. En tegelijk: “Geen cent te veel”. Deze slogan van Zeeuws Meisje margarine herkennen wij in de manier waarop Dirk van den Broek de iftar opneemt in zijn marketingstrategie.

Mohamed El Mokaddem constateert tevreden dat streekgenote Jutta zich niet gek laat maken. Dat is juist. Zij maakt anderen bij miljoenen tegelijk gek. Dat is haar businessmodel. Hij begrijpt haar omdat ze allebei op dezelfde geestgronden hebben gelopen, waar de tomaten, de tuinplanten en de avocado’s groeien.

Jutta’s Westlandse inborst is deels verantwoordelijk voor de manier waarop zij zich in de wereld beweegt. Ze is opgegroeid in een milieu van export en geld verdienen. Naast hard werken en hevig stappen. Haar opleiding sluit daarop aan. Ze studeerde commerciële economie.

Zo heeft Jutta geleerd zichzelf als een totaalproduct te zien waar op de markt een prijs voor wordt betaald. Zij is een merk net als het Westland. Al in het begin van haar schaatsloopbaan deed Jutta Leerdam het nodige aan modellenwerk. Geen wonder dat ze op de Amerikaan Jake Paul viel. Die wordt hier in Nederland vaak aangeduid als bokskampioen maar hij is net als Jutta iemand die zijn eigen persoonlijkheid verkoopt. Daar horen stunts bij zoals het uitdagen van senior Mike Tyson maar zijn voornaamste activiteit is het doen ven durfinvesteringen. Jake Paul heeft twee bijnamen: het probleemkind en de gouden haan. Die combinatie definieert hem als een spannende durfal die altijd weer aan de top eindigt. Dat is het merk Jake Paul. Hij en Jutta Leerdam begrijpen elkaar volledig. Dat staat buiten kijf.

Veel fans en critici van Jutta Leerdam hebben dit nog niet helemaal door. Zij klagen over haar gedrag tegenover journalisten, die zij consequent negeert behalve als het haar uitkomt. Ze vinden haar arrogant. Ze maken ongunstige vergelijkingen met andere schaatskampioenen die nog niet ontdekt hebben dat zij een totaalpersoon in de aanbieding hebben - zichzelf. Dat ze niet moeten dealen met een sportkampioene maar met een merk.

Jutta is onder andere schaatskampioen, maar toch vooral ster. Net als Beyoncé. We zullen zien of zij bereid is Westland mee te nemen in haar succes. En wat dan de voorwaarden zijn.

Wanneer zou ze met zichzelf naar de beurs gaan? Zou ze dan niet alleen vooruitschieten maar tegelijk ook omhoog?

Zou U een aandeeltje Jutta Leerdam in uw portefeuille opnemen? U weet wel: de kost gaat voor de baat uit.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandalige compensatie is geboden voor het toestaan van nieuwe winningen.