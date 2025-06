Wanneer wordt er nu eens eindelijk ingegrepen in de dierenartsensector?

Dierenartsklinieken hebben onbevoegde diergeneeskundigen in dienst, zo blijkt uit onderzoek van de NOS en Omroep Brabant. Het zoveelste negatieve nieuws over de klinieken die in handen zijn van buitenlandse investeringsmaatschappijen, die enkel uit zijn op winst. Wat moet er nog meer gebeuren voordat er wordt ingegrepen in een sector die steeds zieker wordt?

Ondertussen bezwijken dierenartsen onder de werkdruk. Evidensia kampt met een enorme leegloop aan ontevreden personeel. Nu blijkt ook nog eens dat deze ketens onbevoegde diergeneeskundigen in dienst hebben. Zelf noemen de maatschappijen dit ‘administratieve fouten’ omdat het systeem zo ingewikkeld is. Maar het in dienst hebben van onbevoegd personeel dat dieren behandelt en zelfs opereert, is geen administratief foutje. Dat is een misdrijf, waar hoge boetes en zelfs gevangenisstraffen voor gelden.