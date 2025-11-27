Wanneer stopt de muziek? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 198 keer bekeken • bewaren

Eerder deze week verscheen er in de Volkskrant een artikel over muziek gemaakt door AI. Die overspoelt streamingplatforms. Oké, ‘overspoelt’ is misschien niet helemaal het juiste woord, maar de conclusie was wel dat het een stuk meer is dan experts verwachtten. Volgens het artikel zou 34 procent van de muziek die dagelijks op Spotify geüpload wordt, door AI gemaakt zijn.

Nu kun je allerlei discussies voeren over of het echte muziek is, feit is dat het gewoon op de muziekdiensten staat. Net zoals dat een aantal Belgische supermarkten AI-muziek in de winkels draaien. En daar ligt ook een beetje het punt.

Muziek in de supermarkt hoeft niet te voldoen aan een of ander kunstzinnig beeld van snobberige liefhebbers, het is opvulling voor de achtergrond. Het moet de ongemakkelijke stilte van een winkel weghalen zodat mensen er niet mee om hoeven te gaan. De muziek die mensen luisteren op dit soort plekken hoeft niet aan een kwaliteitsstandaard te voldoen. Het hoeft alleen geluid te zijn.

Met de opkomst van streamen en de snelheid van ontwikkelingen binnen de technologische wereld was dit eigenlijk onvermijdelijk. Er is een parallel te trekken tussen de huidige opkomst van het gebruik van AI in muziek, en de opkomst van de dj’s a la Martin Garrix. Die hadden ook nieuwe tools die niet serieus genomen werden omdat het geen echte instrumenten zouden zijn. Het verschil hier is dat je alleen één of enkele zinnetjes hoeft te typen om een volledig eindproduct te krijgen.

Waar de dj’s van destijds nog de menselijke toevoeging hadden, is die met AI-muziek compleet geminimaliseerd. Wat dan ook de vraag oproept: is het eindproduct belangrijker dan de menselijke component? Vinden we het bij een muzikale creatie belangrijk dat deze door een mens is gemaakt, of is het enkel belangrijk dat het eindproduct luisterbaar is.

Ik verwacht niet dat muziek gemaakt door mensen op termijn gaat verdwijnen, maar de ontwikkeling vind ik wel zorgbarend. AI-muziek staat al in de hitlijsten en vormt een derde van alles wat op Spotify komt. Hierin wil ik wel even het licht schijnen op het Franse streamingplatform Deezer. Hier moet de uploader aangeven of het door AI gemaakt is, en wordt dat aan luisteraars duidelijk gemaakt. Wat er dus voor zorgt dat er minder AI-muziek te vinden is op het platform, en het minder geluisterd wordt.