Wanneer start het kabinet met een wekelijkse klimaatpersconferentie?

1. Temperatuur boven 35°C is uitzonderlijk in Nederland



2. In Zuid Europa is de hitte vernietigend; met verwoestende branden



3. In Nederland is er nu al sprake van droogte, smogalarm, waterschaarste, verzilting



4. Dit is helaas het nieuwe normaal; extreme temperaturen zullen in de toekomst nog heel veel hoger uitvallen



5. Dit komt door onszelf; door de grootschalige verbranding van fossiele brandstoffen en uistoot van broeikasgassen



6. We kunnen de ernst van de ramp nog binnen de perken houden door de verbranding van olie, gas en kolen te minderen