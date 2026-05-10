Wanneer loopt de oorlog tussen Rusland en Oekraïne echt ten einde? Opinie Vandaag

Nico Haasbroek Journalist, oud-hoofdredacteur NOS Journaal, RTVRijnmond

Nico schrijft een serie over oorlog, dit is aflevering 104

De afgelopen week is de berichtgeving over de oorlog in Oekraïne behoorlijk gekanteld. De speculaties daarover zijn te herleiden tot allemaal interessante ontwikkelingen. Als belangrijkste noem ik:

1) de jaarlijkse 9 mei-parade in Moskou die dit keer zonder tanks en andere wapens op wielen werd gehouden, omdat men bang zou zijn voor aanvallen met drones vanuit Oekraïne. Kennelijk vindt het Kremlin wapens meer waard dan militairen. De laatste tijd worden trouwens steeds meer doelen in Rusland door Oekraïne bestookt.

2) Er zou sprake zijn van een machtsstrijd tussen twee kampen rondom Poetin die om meer invloed strijden. Een belangrijke vraag daarbij lijkt te zijn hoe een halve overwinning als een hele overwinning kan worden verkocht.

3) Poetin zou zich steeds meer op goed beveiligde plekken terugtrekken en zich minder in het openbaar vertonen.

4) De Russische economie zakt langzaam in elkaar, mede omdat 40 procent van de staatsuitgaven in de oorlog wordt geïnvesteerd.

Als je het laatste nieuws moet geloven, dan denkt Poetin dat de oorlog op zijn einde loopt. Na afloop van de grote parade zei hij dat hij pas na het sluiten van het vredesakkoord Zelensky in een derde land wil ontmoeten. Het staakt het vuren zal overigens niet worden verlengd. Over en weer beschuldigt men elkaar van schendingen. Het gespeculeer over al die nieuwsfeiten is niet van de lucht.

Het tv-programma Buitenhof (10/5/26) signaleerde tevens dat het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in zicht is. Bob Deen, die binnenkort directeur van Instituut Clingendael wordt, zei het toe te juichen als de EU in de onderhandelingen betrokken wordt nu Poetin zich ook bereid toonde om met Europa te praten. Evenals een aantal andere Ruslandkenners en diplomaten verwacht hij niet dat er een snel einde aan de oorlog met Oekraïne komt.

Ik hoop daar natuurlijk wel op. Dat het bloedvergieten snel ophoudt. Wat zou het mooi zijn als Rusland zich helemaal terugtrekt uit Oekraïne, inclusief de Krim, conform de internationale erkenning van het grondgebied. Of dat Poetin wordt opgevolgd door een president die anders en milder omgaat met de geschiedenis, de democratie en de economie. Vergelijkbaar met de mogelijke regime-verandering in Hongarije. Dat de NAVO plaats maakt voor een Europese veiligheidsorganisatie, waarvan Oekraïne eveneens deel uitmaakt. En dat Trump niet langer zo’n prominente rol in dit conflict kan spelen.

Maar beschouw die wensen als een naïeve droom van een wereldburger die naar vrede en rechtvaardigheid verlangt.