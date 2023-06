Wanneer is het genoeg?

22 jun. 2023 - 8:24

Acht intenties vijf voornemens En twee toezeggingen Zo is het maar net. En dan wensen dat de boeren als de eerste beste klimaatwappie daar akkoord mee gaan en zo helpen hun eigen graf te graven. Tel daar bij op de PvdA/GL Rutte 1t/m4 gedoogoppositie die in de provincies coalities met de BBB loopt te frustreren, EU/PvdA Timmermans die nog de nodige extra klimaatterreur over ons land dreigt uit te roepen en dan weet je als boer zijnde helemaal niet meer waar je uit gaat komen met allerlei halfzachte toezeggingen die met hulp van de rechter ongetwijfeld gaan sneuvelen.