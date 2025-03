Wanneer gaat het reisadvies voor de VS naar geel of oranje? Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • bewaren

Europa heeft door dat met Trump alles anders is. We bereiden ons voor op een eigen Europese defensiemacht. Wij? Nu ja, onze coalitie van Atlantici, Nexiteers en Poetinfans steekt voorspelbaar zowel de kop als de hakken in het zand. Dat geldt ook voor het “groene” reisadvies van Buitenlandse Zaken. Ondanks een stortvloed aan berichten over mishandeling van buitenlanders en burgers in de VS – vooral aan de grenzen – blijft het advies groen. Dat is niet langer houdbaar.

Het was altijd al vreemd dat het reisadvies voor de VS groen is. De detailadviezen van het ministerie waarschuwden altijd al voor gevaarlijke wijken en discriminatie, maar handel en diplomatieke vriendschap wogen klaarblijkelijk zwaarder. Die staan nu nogal onder druk, en de situatie ter plekke wordt snel gevaarlijker voor inreizenden.

De Duitse regering waarschuwt dat terugsturen aan de grens nu te vaak gebeurt. Veel erger is arrestatie, internering en verdwijning van (ook Westerse) reizigers. Een Canadese vrouw verdween 12 dagen en blijkt in een reeks gevangenissen te hebben gezeten. Deze behandeling dient slechts intimidatie, zo te zien niet alleen van de toerist maar ook van zijn of haar regering.

Die intimidatie vond ook plaats bij minstens één vlucht uit Aruba naar de VS. De passagiers waren al voor vertrek door alle controles heen, maar troffen in de slurf een haag van immigratiepolitie die naar verluidt alleen de minder blonde mensen nogmaals naar het paspoort vroeg. Meningen zijn ook niet welkom. De telefoons van inreizigers worden regelmatig onderzocht. Een groep Franse wetenschappers mocht al terug naar huis omdat een van hen kritische berichten over Trumps ondermijning van de wetenschap had gedeeld.

De situatie voor LGBTQIA+ mensen was nooit heel goed, maar nu in vrije val. Allerlei maatregelen om homo’s en transmensen te marginaliseren treffen ook toeristen, zakenlui en studenten. Mensen met geslacht “X” in het paspoort kunnen problemen verwachten. Maar ook de sfeer op straat wordt grimmiger. De Duitse regering geeft daarom een extra waarschuwing voor LGBTQIA+ reislustigen.

Ook mensen die een stereotiep Midden-Amerikaans uiterlijk hebben voelen zich op straat niet meer veilig nu de ICE-immigratiedienst en lokale politie, ook in de grote steden in het noorden, op illegalenjacht zijn. Zelfs Navajo-indianen, bepaald geen immigranten, worden sinds deze week opgepakt. En moslims? Die haten volgens Trump de VS en dus is er nu een inreisverbod voor allerlei landen. Ook nedermoslims, zeker met een Arabische naam en/of dubbel paspoort, kunnen daar last van krijgen.

Ook wie zich tijdelijk of permanent in de VS wil vestigen, loopt risico. De New Yorkse student Mahmoud Khalil, een legale permanente resident, is gearresteerd voor vreedzaam protest tegen de genocide in Gaza en wordt uitgezet. Zijn universiteit kreeg een ultimatum van Washington: keihard optreden tegen protest en activisme, of zware sancties. Om die boodschap kracht bij te zetten is Homeland Security daar al twee keer een studentencomplex binnengevallen.

In de afgelopen dagen werd het nog bonter. 300 inwoners van de VS zijn met veel bombarie in “de meest gevreesde gevangenis ter wereld” gedumpt, de CECOT in El Salvador. Het zou om Venezolanen en bendeleden gaan, die als ze al stout zijn natuurlijk niet zonder proces en ook niet naar een derde land mogen worden verplaatst. Maar nu al is van minstens 3 mensen bekend dat ze onschuldig zijn. Eentje had voor de lol een tattoo laten zetten die leek op een bendetattoo. Deze actie betekent dat ieder mens, en zeker iedere niet-witte man, in de VS zomaar naar een hel kan worden gestuurd. Een hel die in principe geen uitgang heeft, zo bleek uit de National Geographic-documentaire over CECOT.

Dergelijke willekeur is een symptoom van een bredere instorting van de rechtstaat. En dus ook van de veiligheid op straat. Daar komen nog de toenemende protesten en geweld bij. Er komt onvermijdelijk een moment dat de ordetroepen naar geweld en massale arrestaties gaan grijpen. Er zijn al meerdere concentratiekampen ingericht, waaronder in Guantanamo Bay. Analisten waarschuwen dat deze niet alleen als doorvoerkampen, maar ook als werkkampen voor slavenarbeid zullen kunnen worden gebruikt. Dat zou niet eens verbazingwekkend zijn, gezien de afgelopen 2 maanden.