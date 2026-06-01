Wanneer gaat Fidan Ekiz inzien dat ook zij geen 'echte Nederlander' is?

Charifa Zemouri Wetenschapper infectieziekten en volksgezondheid Persoon volgen

Fidan, cry me a river! De woorden van Lidewij de Vos zijn niet anders dan wat decennialang gaande is in Nederland. Fidan Ekiz heeft ontdekt dat, ondanks dat zij zich zo hard uitspreekt tegen de 'radicale islam', ze toch nog steeds niet wordt gezien als een 'échte Nederlander'. Blijkbaar is er ergens een checklist voor wanneer je zo'n Nederlander bent, laat ik die nou net gemist hebben.

Ekiz hield een heel betoog bij WNL over de uitspraken van FVD-fractievoorzitter Lidewij de Vos in de Tweede Kamer, en haar verhaal wordt geprezen door politici die zelf kampioen zijn in het demoniseren van mensen. En dat allemaal omdat Nederland collectief in shock is over wat De Vos heeft gezegd? Is dat feitelijk niet gewoon wat we al decennialang horen? Het enige verschil is dat De Vos haar boodschap niet netjes verpakt of diplomatiek overbrengt, zoals de anderen dat doen. Haar uitspraken zijn niet uniek. De selectieve verontwaardiging en krokodillentranen van mensen als Ekiz, en de daarop volgende ophemeling van deze Telegraaf-columnist door mensen als Brekelmans en co, zijn dat nu wel.

Hoe durft een VVD'er selectief verontwaardigd te zijn over de uitspraken van De Vos? Is het niet de VVD die de gedachtepolitie wil inzetten voor migranten omdat wij mogelijk een gevaar zouden vormen? Is woke (bewustzijn van onrecht en racisme) niet het grootste gevaar voor Nederland volgens VVD-leider Yesilgöz-Zegerius? Was het niet Rutte die Nederlandse burgers van de bezette Caribische eilanden het land uit wilde zetten als zij een misdaad hadden gepleegd? Is het niet de VVD die een broeinest vormt voor mensen als Rita Verdonk, Wybren van Haga en Geert Wilders? Vergeet niet dat het de schuld van de VVD is dat Yesilgöz-Zegerius is geradicaliseerd en ons heeft opgezadeld met personen als Bente Becker, Ulysse Ellian, talloze integriteitsaffaires en actief crimineel beleid wil voeren tegen hen die zij niet als Nederlanders beschouwen.

Wij, mensen met wat pigment in onze huid, zijn nog nooit echt als Nederlanders gezien. We worden actief benadeeld op de arbeids- en woningmarkt, krijgen voortdurend te maken met onderadvisering in het onderwijs en onderdiagnosticering in de zorg, alsof ons lichaam wezenlijk anders functioneert. De Belastingdienst categoriseert ons als potentiële fraudeurs vanwege onze eerste nationaliteit, geboorteplaats of een exotisch klinkende naam. En als dat al niet duidelijk genoeg is, gaan ze ook nog even op je sociale mediapagina kijken om te controleren of je white-passing naam wel bij een white-passing lichaam hoort. Deze manier van categoriseren had ingrijpende gevolgen, zoals de Toeslagenmisdaad.

Over die Toeslagenmisdaad gesproken. Was het niet Pieter Omtzigt die in zijn H.J. Schoo-lezing sprak over de demografische verandering van Nederland? En dat als 'Nederlandse' vrouwen niet zo snel mogelijk meer kinderen gaan krijgen, we meer buitenlanders in het land zullen krijgen? Ik hoor in die boodschap nauwelijks verschil met de woorden van De Vos. De Vos brengt haar boodschap alsof iemand je met een barkruk tegen je hoofd slaat, terwijl Omtzigt je een burn geeft die je pas drie dagen later voelt.

Het blijft niet alleen bij de Rijksoverheid of politici. Ook in andere sectoren van onze samenleving gebeurt precies hetzelfde. Medische richtlijnen maken onterechte, ongefundeerde en op othering gebaseerde claims en aanbevelingen over mensen met een andere afkomst. Of neem de vraag: "Ja, maar waar kom je écht vandaan?" Hoe verschilt dat wezenlijk van de woorden van De Vos? Daarmee suggereer je toch ook dat iemand op basis van zijn fenotype of naam geen echte Nederlander kan zijn?

Ik identificeer mij sinds 2016 niet meer als Nederlander, nadat ik mijn promotor op de universiteit hoorde vragen "hoe de Marokkaan het doet" tijdens een evaluatiegesprek en de afdelingsmanager mijn vakantiedagen wou intrekken omdat ik Marokko-Iran ging kijken in Sint-Petersburg, tijdens het 2018 WK. Ik moest en zou mij gedragen als Nederlander, dat betekent geen Marokko supporten, niet in Darija met je moeder bellen tijdens de lunch, niet beledigd voelen als je collega Marokkanen uitscheldt en je altijd moeten verantwoorden als een andere Marokkaan ergens wat heeft gedaan.

En weet je? Dat is prima. Het is geen misdaad dat mijn vader Abderrahman heet in plaats van Jan-Willem. En mocht je schrikken wanneer ik zeg dat ik een Marokkaan ben en geen Nederlander, vraag jezelf dan af waarom dat je zo raakt. Ben ik per definitie verdacht? Ben ik opeens minderwaardig, minder betrouwbaar, en moet ik daarom het land uit? En als je het laatste denkt, dan verschil je weinig van De Vos.

Ik hoef me niet "in te vechten", zoals Rutte ooit suggereerde. Want schrijft de Grondwet niet voor dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk worden behandeld? Doe dat dan, ook voor Charifa ben Abderrahman. Laten we eerst eens beginnen met elkaar als mens te zien en ons in te zetten voor het verbeteren van een land dat kampt met talloze crises.

Verwacht niet dat als je inhakt op moslims, asielzoekers of migranten, of je je affilieert met racistisch rechts, er zelfs mee trouwt en kinderen krijgt, je dan opeens wel wordt geaccepteerd. Maar nu het jou opeens wel raakt, laat je tranen? Want girl, hoe je het ook wendt of keert: je kunt Nederlander zijn in opvoeding, burgerschap, identiteit en paspoort. Maar op het moment dat je een stamceltransplantatie nodig hebt, heb je geen match met Hans, maar wel met Mehmet.

Fidan, omarm de betekenis van je naam* en leef ernaar. Het zal je goed doen.

* Fidan is Turks voor jonge boom. De naam staat voor groei, ontwikkeling vitaliteit en toekomst. Het verwijst naar een jonge plant die nog moet uitgroeien tot een sterke boom.