Wanneer gaan supermarkten de echte prijs rekenen voor bananen? Opinie • Vandaag

Michel Scholte Directeur True Price en Impact Insitute, Minister van de Nieuwe Economie

Hoe kunnen bedrijven nog comfortabel dividend en bonussen uitkeren, als de factuur voor mens en natuur nog niet betaald is?

Drie varianten van het meest verkochte product in de supermarkt, de banaan. Welke kies jij?

€ 0,99 - Huismerk

€ 1,49 - Keurmerk Rainforest Alliance

€ 1,99 - Keurmerk Biologisch en Fairtrade

De opties met keurmerken lijken duurder. Is dit omdat het meer geld kost om bodem en water met landbouw gif schoon te maken? Of helemaal biologisch te produceren? Om boeren en medewerkers ten minste een leefbaar loon of inkomen te geven? Waarschijnlijk voor een deel wel.

In de landen waar de bananen vandaan komen, als Peru, Dominicaanse Republiek, Colombia en Ecuador, zijn plantages regelmatig enorm schadelijk voor mens en dier, vanwege gifgebruik. Of leven bananenboeren en medewerkers in armoede, door de prijsdruk. Deze maatschappelijke kosten zijn niet eens zichtbaar, laat staan dat ze worden verrekend. Met deze keurmerken betaal je tenminste mee om de schade te stoppen of te voorkomen. Overigens is dit nog los van de gezondheidsschade en kosten hier, door blootstelling aan pesticiden.

Maar er spelen mogelijk ook andere effecten; een kostenmarge voor de onderliggende merken, het traceersysteem, de kleinere schaal, de hogere (winst)marge op goede intenties, verlies om mensen de winkel in te trekken.

Als deze afwegingen niet transparant zijn, is het als klant heel lastig om verantwoord te kiezen. En eigenlijk geldt voor een deel hetzelfde voor inkopers of handelaren. En zelfs voor overheden, die vele tientallen miljoenen aan ontwikkelingsprojecten financieren.

Het is de vraag waarom deze impasse zo massaal geaccepteerd wordt. Waarom is er niet veel meer actie?

Hoe kunnen bedrijven nog comfortabel dividend en bonussen uitkeren, als de factuur voor mens en natuur nog niet betaald is? Of als de bananen die wél een echte prijs hebben, té duur zijn voor de mensen in Nederland die arm zijn? Het zijn ongemakkelijke vragen.

Toch is het tijd dat we dit soort vragen gaan stellen. Niet alleen voor bananen, eigenlijk voor alles wat we maken en kopen. In ieder geval moet alles de echte prijs krijgen, waarmee maatschappelijke kosten hersteld, gecompenseerd en voorkomen kunnen worden. En prima dat er dan (financiële) waarde wordt gecreëerd voor klanten, merken, supermarkten.

Op naar echte waarde voor iedereen!

