Wanneer diplomatie en koninklijk voorbeeldgedrag schuren

Bruno Braakhuis voormalig Kamerlid voor GroenLinks Persoon volgen

Diplomatie en moraliteit hebben altijd een ongemakkelijke relatie gehad. Staten handelen zelden puur op basis van waarden; belangen, strategie en geopolitiek wegen vaak zwaarder. Toch is er een grens waar pragmatisme overgaat in morele vrijblijvendheid. Juist daar wringt het wanneer een staatshoofd zich zichtbaar verbindt met leiders of regimes die onder vuur liggen. Het voorgenomen bezoek van Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta aan Washington, inclusief een verblijf in het Witte Huis en een ontmoeting met Donald Trump, legt die spanning scherp bloot. Diplomatiek is het goed verdedigbaar: Nederland onderhoudt relaties met de Verenigde Staten, en een koninklijk bezoek kan bijdragen aan wederzijdse goodwill. In een wereld waarin internationale verhoudingen steeds grilliger worden, is het verleidelijk om zulke momenten te zien als noodzakelijk smeerolie.

Maar juist die redenering is riskant. Ze schuift namelijk een ongemakkelijke vraag terzijde: wat betekent het om als moreel boegbeeld zichtbaar close te zijn met een leider wiens omgang met democratische normen en instituties breed wordt betwist? Die zich een oorlog in heeft laten slepen die de wereld in het ongewisse stort?

Een koningshuis opereert niet in een vacuüm. Elk gebaar, elk bezoek en elke foto draagt symbolische lading. De kracht van diplomatie zit vaak in subtiliteit, maar de kracht van symboliek zit in zichtbaarheid. Wanneer een staatshoofd niet alleen op bezoek gaat, maar ook logeert en zich in informele setting toont, verschuift de betekenis van het contact. Het wordt meer dan een formele uitwisseling; het krijgt het karakter van nabijheid, misschien zelfs van erkenning. Het risico is dat dit soort diplomatie ongemerkt verandert in normalisering. En voor een monarch ligt dat nog gevoeliger dan voor een politicus. Waar een minister of premier expliciet beleid vertegenwoordigt en daarop kan worden aangesproken, heeft een koning een andere rol. Hij wordt geacht boven de politiek te staan en tegelijkertijd een moreel kompas te belichamen. Dat maakt elke internationale ontmoeting dubbelzinnig: het is nooit alleen diplomatie, maar ook altijd representatie van waarden.

Het argument dat “diplomatie nu eenmaal zo werkt” is daarom onvoldoende. Het suggereert dat vorm belangrijker is dan inhoud, en dat morele afwegingen ondergeschikt zijn aan protocol. Maar juist in een tijd waarin internationale spanningen gepaard gaan met discussies over rechtsstaat, persvrijheid en democratische instituties, kan neutraliteit gemakkelijk worden opgevat als onverschilligheid. Dat betekent niet dat contact moet worden vermeden. Integendeel, dialoog blijft essentieel. Maar er is een wezenlijk verschil tussen gesprek en omarming. Tussen afstand bewaren en zichtbaar comfort uitstralen. Wanneer die grens vervaagt, ontstaat het risico dat de koning en koningin, bewust of onbewust, bijdragen aan de legitimatie van gedrag dat we in Nederland juist bekritiseren. Het risico is dan niet alleen reputatieschade, maar iets fundamentelers, namelijk het verschuiven van de norm. Als dit soort bezoeken zonder duidelijke reflectie of nuance plaatsvinden, wordt het steeds moeilijker om nog geloofwaardig te spreken over waarden als democratie en rechtsstatelijkheid. Dan ontstaat het beeld dat die waarden vooral retorisch zijn: belangrijk zolang het uitkomt, rekbaar zodra het nodig is. Dat aan die waarden blijkbaar een prijs hangt voor de hoogste bieder.

Het bezoek aan Washington is daarmee meer dan een diplomatiek moment. Het is een test van consistentie: in hoeverre durft men zichtbaar afstand te houden wanneer waarden onder druk staan? Als die vraag niet expliciet wordt gesteld, dreigt dit soort koninklijke diplomatie te verworden tot een vorm van beleefde blindheid, van een koningshuis die waarden en voorbeeldgedrag ondergeschikt maakt aan stroopsmeren. En dat is misschien wel het grootste risico van allemaal.