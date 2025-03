Wanneer biedt Mark Rutte zijn excuses aan voor de zinloze oorlog in Oekraïne? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1245 keer bekeken • bewaren

We zijn honderdduizenden doden, honderdduizenden gewonden, honderdduizenden getraumatiseerden in Oekraïne en Rusland verder.

Mark Rutte, secretaris-generaal van de NAVO, zei afgelopen vrijdag 14 maart tegen persbureau Bloomberg dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO en dat hij de relatie met Rusland wil herstellen. ‘Ik denk dat dit positief is voor Oekraïne’, voegde hij daaraan toe.

De NAVO besloot in 2008 op de NAVO-top in Boekarest, Jaap de Hoop Scheffer was destijds secretaris-generaal, dat Oekraïne lid zou worden van het bondgenootschap, ondanks grote bezwaren van Rusland. Toenmalig fractievoorzitter van de VVD Mark Rutte steunde in 2008 deze beslissing van de NAVO, blijkt uit het stemgedrag over de motie van Tweede Kamerlid Harry van Bommel van de SP, die de regering vroeg niet in te stemmen met het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne (Motie-Van Bommel 28676, nr. 53).

Uitbreiding NAVO

Mark Ruttes voorganger Jens Stoltenberg legde in 2023 uit dat de weigering van de NAVO om de uitbreiding van de NAVO te stoppen een belangrijke reden was voor de Russische inval in Oekraïne. ‘President Poetin verklaarde in het najaar van 2021, en stuurde zelfs een conceptverdrag dat ze wilden dat de NAVO zou ondertekenen, om te beloven dat er geen verdere uitbreiding van de NAVO zou plaatsvinden’, zei Stoltenberg toen. ‘Dat was wat hij ons stuurde. En dat was een voorwaarde om Oekraïne niet binnen te vallen. Dat hebben we natuurlijk niet ondertekend’, zei Stoltenberg. ‘Rusland begon de oorlog om te voorkomen dat de NAVO, en nog meer NAVO, dichter bij zijn grenzen zou komen.’

Ommezwaai

Nu zegt Mark Rutte dat Oekraïne geen lid kan worden van de NAVO. En dat de Amerikaanse regering en de NAVO gaan werken aan het herstel van de betrekkingen met Rusland en aan het einde van de oorlog in Oekraïne. ‘De regering Trump, de president zelf, doorbrak de impasse in deze oorlog omdat hij met de Russen in gesprek ging. Ik denk dat dat positief is voor de Oekraïners’, zei Mark Rutte vrijdag. Wat een ommezwaai. Jarenlang wilden de Verenigde Staten, Europa en de NAVO niet met Rusland praten. Ook verklaarden de Verenigde Staten, Europa en de NAVO voortdurend dat de regering Poetin niet zou willen praten.

Vredesbeweging

De vredesbeweging in Nederland, in België, in Duitsland, in het Verenigd Koninkrijk, in de Verenigde Staten heeft vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne gepleit tegen wapens en geweld en voor onderhandelingen met Rusland over vrede en veiligheid in Europa. De vredesbeweging werd op zijn best naïviteit en op zijn slechtst collaboratie verweten.