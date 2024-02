Wannabe-dictator Donald Trump veroordeeld: 350 miljoen dollar boete en drie jaar niet in New York werken Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 388 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse oud-president Donald Trump moet een boete betalen van 354,9 miljoen dollar (329 miljoen euro). Dat heeft de rechtbank in New York besloten in een civiele zaak die draait om fraude met zijn bezittingen. De straf geldt voor zowel Trump, zijn oudste zoons Eric en Donald junior en twee compagnons. Ook mogen Trump drie jaar lang geen bedrijf runnen in New York of werken voor bedrijven in die staat.

Volgens de rechter is het bewezen dat Trump zeker een decennium lang financiële fraude pleegde door de waarde van zijn bezittingen stelselmatig te overdrijven. Door zijn bezittingen, waaronder de wolkenkrabber Trump Tower, een veel hogere waarde toe te kennen dan het geval was, kon hij belastingvoordelen, gunstige leningen en lage premies krijgen. Trump zou zijn bezittingen en bedrijven tot wel drie miljard dollar meer waarde hebben toegekend dan werkelijk het geval was.

Trump mag bovenop de eerdergenoemde straffen ook drie jaar lang geen leningen meer aanvragen in New York, ook niet via zijn bedrijf The Trump Organization. De zoons van Trump zijn ook veroordeeld omdat zij werkzaam zijn voor The Trump Organization en in die hoedanigheid medeplichtig zijn.

De uitspraak is een vernietigende klap voor de wannabe-dictator die eens pochte maar niet te kunnen stoppen met winnen. In januari werd hij al veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 83 miljoen dollar wegens smaad aan schrijfster E. Jean Carroll. Op 9 mei vorig jaar werd Trump veroordeeld wegens seksueel misbruik van Carroll en wegens smaad. Daarvoor moest hij 5 miljoen dollar betalen. Maar omdat hij zich niet kon bedwingen en haar bleef uitschelden, kwam er in een nieuwe zaak nog een torenhoge boete bovenop.