Wanhopige vluchtelingen proberen zwemmend de Engelse kust te bereiken

21 jul. 2015 - 11:54

De Franse overheid heeft er geen grip op omdat de vluchtelingen maar één ding willen en dat is het kanaal over. Koste wat kost.... Opvang bieden - of beter gezegd opvang accepteren - betekent weg van daar waar je de beste kans hebt het kanaal over te steken, namelijk de omgeving van de ferryhaven van Calais. Nagenoeg al deze vluchtelingen willen wel opvang maar in de UK, niet in Frankrijk. En welke stroom wil je goede banen leiden? De Britten nemen nauwelijks of niet mensen op. Zolang de Britten het hek niet openzetten is er geen officiele stroom. Daar doet de Franse overheid ook niet veel aan.