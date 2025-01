Wanhopige Groningers wensen Schoof welterusten

De Groninger Bodembeweging (GBB), een verbond van Groningers die zich verzetten tegen de verwoestende exploitaitie van de gasvoorraden onder de noordelijke provincie en de gevolgen daarvan, heeft een paginagrote advertentie in twee landelijke dagbladen geplaatst. De GBB wijst er op dat de gevaren van de gaswinning nog steeds niet geweken zijn, ook al is de winning in het Groningenveld gestopt. "De kans op een beving van 3.6 of sterker is nog steeds bijna 5%. Ruim 27.600 woningen zijn geïdentificeerd als mogelijk onveilig." Tienduizenden mensen wachten nog op een veilig huis. Voeg daarbij dat tot verbijstering van velen minister Sophie Hermans eind vorig jaar heeft besloten de gaswinning net buiten het zwaarst getroffen gebeid nog acht jaar lang voort te zetten. "Het is tijd voor de overheid om haar beloften eindelijk waar te maken."