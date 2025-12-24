Wandelt Azië op een nieuwe oorlog af? Opinie Vandaag leestijd 3 minuten 103 keer bekeken Bewaren

Nico Haasbroek Journalist, oud-hoofdredacteur NOS Journaal, RTVRijnmond Persoon volgen

Nico schrijft een serie artikelen over oorlog, dit is aflevering 84.

Als ik nadenk over het thema oorlog en het werelddeel Azië, dan schieten mij vooral historische feiten te binnen. De atoombommen in 1945 op Hiroshima en Nagasaki die duizenden mensen het leven kostten; de oorlog in Vietnam waartegen we (als reactie op de Amerikaanse inmenging) ook in Nederland te hoop liepen, maar ik moet ook denken aan Afghanistan waar de Taliban inmiddels de lakens uitdeelt en de internationale bemoeienis uiteindelijk weinig resultaat opleverde. Opmerkelijk is verder dat als we het over de grote oorlogen in Gaza en Oekraïne hebben, Israël in Azië ligt en Rusland voor een groot deel.

Maar ik wil het dit keer meer over China hebben en andere actuele Aziatische conflicten. China lijkt als grote wereldmacht meer met oorlog te dreigen dan er aan deel te nemen. Ik ga na hoe China-kenners als Jan van der Putten en Carrie van Pinxteren daarnaar kijken. Van der Putten voorspelde dat China in de toekomst wil doorbreken naar de Grote Oceaan en de Amerikanen daar wil proberen te verdrijven. Een ander doel van de huidige leider Xi Jinping zou zijn om Taiwan en China op termijn met elkaar te herenigen. Bij voorkeur zonder bloedvergieten. Op 19 oktober 2025 zei oud-China-correspondent Van Pinxteren dat “China een zo groot mogelijke invloed over de wereld wil uitoefenen zonder ook maar 1 militair in te zetten.” Doelend op de Nexperia-affaire zei ze dat China op dit moment vooral met handels- en propagandaoorlogen bezig is.

Drie verse berichten in De Volkskrant trokken mijn aandacht. Dit dagblad schrijft dat Japan zich steeds serieuzer op een crisis rond Taiwan voorbereidt. Aanleiding was een incident waarbij Chinese gevechtsvliegtuigen boven internationale wateren twee keer hun vuurleidingsradar op Japanse F15’s richtten. Een militaire escalatie tussen beide landen ligt volgens dit artikel op de loer. Mina Pollmann van het Leiden Asia Center wordt uitvoerig aan het woord gelaten. Net als Europese landen moet ook Japan volgens de nieuwe Amerikaanse veiligheidsstrategie meer aan zijn eigen defensie gaan bijdragen. Veel wijst erop dat China zich achter de schermen op een oorlog voorbereidt. Al blijft de vraag wanneer het tot een echte uitbarsting zal komen en hoe Amerika in dat geval zal reageren. Als ik China was zou ik wachten totdat de totaal onvoorspelbare Trump geen president meer is. (Vk 17/12/2025).

Over het recent opgelaaide conflict tussen Thailand en Cambodja meldt de Volkskrant dat de door Trump afgekondigde wapenstilstand niet bestaat. Dit conflict gaat over enkele oude Hindoeïstische tempels. Door de gevechten zijn een half miljoen mensen aan weerszijden van de grens op de vlucht geslagen. (Vk 15/12/2025)

Interessant is bovendien het interview met terrorisme-expert Rohan Gunaratna over de aanwezigheid van Islamitische Staat in Zuidoost-Azië. Naar aanleiding van de moordpartij op het strand van Sydney zegt Gunaratna dat men in Zuidoost-Azië een nieuwe generatie vechters, prekers en leiders lijkt te willen opleiden. “In het zuiden van de Filipijnen zijn meerdere trainingsbases. Veel Australische sympathisanten zijn daar getraind.” IS zou een wereldwijd kalifaat onder de sharia-wet willen vestigen. (Vk 17/12/2025)