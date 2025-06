Wanbeleid VVD, NSC, BBB en PVV leidt tot duurste vluchtelingenopvang ooit

De opvang van asielzoekers dreigt de komende jaren extreem veel duurder uit te vallen dan nodig. Dat is het gevolg van het wanbeleid van de ultrarechtse coalitie van VVD, NSC, BBB en PVV. Omdat de partijen structurele financiering voor de opvang van vluchtelingen blokkeren, moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn toevlucht zoeken tot veel duurdere noodopvang in bijvoorbeeld hotels.

In een interview met de Volkskrant zegt COA-bestuurder Joeri Kapteijns dat de oppositie terecht spreekt van ‘het duurste asielbeleid ooit’. “Ik heb nu een gemeente die ons voor zeven jaar een locatie aanbiedt. Daar moet ik nee tegen zeggen, omdat ik geen langjarig budget heb. Diezelfde gemeente biedt ook een hotel aan voor twee jaar opvang, maar dat kost dan evenveel als het aanbod voor zeven jaar. Daar zou ik dan wel ja tegen kunnen zeggen. Dat is gewoon niet uit te leggen aan Nederland. Als de stabiele financiering niet geregeld wordt, gaan we nog vele jaren veel te veel geld uitgeven.”

Volgens Kapteijns was ook Marjolein Faber uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat er structureel geld nodig was voor de opvang van asielzoekers. “Zij zag ook wel in dat je voor een lager bedrag opvang kan regelen als je meer structurele afspraken maakt met gemeenten. Ik wil niet te badinerend doen, maar het is eigenlijk een no brainer dat het goedkoper kan als je geld reserveert voor langjarige afspraken. Ze heeft het ingebracht bij de onderhandelingen voor de Voorjaarsnota, maar het geld is uiteindelijk niet toegekend. Er zijn alleen afspraken gemaakt voor de korte termijn.”