Walvisredder Paul Watson vraagt asiel aan in Frankrijk om deportatie naar Japan te voorkomen

Terwijl de PVV van Geert Wilders, samen met de dierenexploitanten van BBB, voor elkaar wil krijgen dat niemand nog asiel kan aanvragen in het veilige Nederland, zoekt de beroemdste walvisredder ter wereld bescherming in Frankrijk. De Canadees Paul Watson, die door de Deense autoriteiten gevangen is gezet in Groenland, heeft in een brief aan president Emmanuel Macron politiek asiel aangevraagd. Dat heeft Lamya Essemlali, voorzitter van Sea Shepherd France, op een persconferentie bekendgemaakt.