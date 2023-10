Walvis ramt windsurfer van plank

Dat was even schrikken voor de Australische surfer Jason Breen. Terwijl hij voor de kust van Mona Vale aan het wingfoilen was, een soort kruising tussen wind- en kitesurfen, dook naast het plots een bultrug uit het water die Breen van zijn board sloeg en hem meters mee onder water sleurde. Breen droeg een camera bij zich die alles vastlegde. Na afloop zei Breen dat hij dacht dat zijn laatste uur geslagen had toen hij onder water verdween en het lijf van de walvis boven op zich voelde. Volgens de surfer mag hij van geluk spreken dat het waarschijnlijk om een kalf ging dat per ongeluk boven water kwam net op het moment dat hij daar was. 'Als het een volwassen dier was, was ik er niet meer geweest.'