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Wakker Dier luidt noodklok: duizenden schapen in de brandende zon Actueel Gisteren • leestijd 1 minuten • 1112 keer bekeken • Bewaren

Het merendeel van de schapen heeft geen schaduw op tropische dagen. Dat heeft Wakker Dier vastgesteld tijdens een telling in Noord-Holland. Maar liefst 88 procent van de schapen moet midden op de dag in de brandende zon staan.

De gevolgen kunnen groot zijn, stelt de dierenwelzijnsorganisatie. Vanaf 22 graden kunnen schapen al last krijgen van de hitte. Ze lijden onder hittestress en kunnen zelfs overlijden door de hitte.

Wakker Dier constateerde verscheidene gevallen van ernstige hittestress. De organisatie heeft dit gemeld bij meldpunt 144 en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

“Het was in de schaduw al niet te doen, laat staan in de volle zon. Crimineel om dit je dieren aan te doen,” aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.