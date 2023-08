Wagner-baas Prigozhin omgekomen bij vliegtuigcrash, volgens Russische media

Yevgeni Prigozhin, de beruchte oprichter en leider van het Wagner-huurlingenleger, is volgens Russische bronnen omgekomen bij een vliegtuigcrash 350 kilometer ten noorden van Moskou. Op videobeelden is te zien dat de privéjet, eigendom van Prigozhin, neerstort. Volgens de civiele luchtvaartdienst van Rusland stond de huurlingencommandant op de passagierslijst van het toestel dat van Moskou onderweg was naar Sint-Petersburg, de thuisbasis van Prigozhin. Aan boord zouden drie piloten en zeven passagiers zijn geweest.

De video was de eerste keer dat Prigozhin in beeld verscheen na de afgebroken opmars naar Moskou in juni. De leider van de Wagner-groep liet zijn troepen oprukken naar het regeringscentrum om het aftreden te eisen van de defensietop. Poetin reageerde in paniek en sprak in tv-toespraak van een aanval op Rusland. Kort daarop werd de opmars door Prigozhin plots afgebroken, op grote afstand van Moskou. Hij zou uitgeweken zijn naar Belarus maar onduidelijk is gebleven wat precies zijn positie was. Het was opmerkelijk dat er geen sancties volgden.