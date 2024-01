Wagenwedloop: auto’s worden elk jaar breder en gevaarlijker

22 jan. 2024 - 9:26

Van 177,8 cm in 2018 naar 180,3 cm nu geeft inderdaad een gemiddelde stijging van een halve centimeter groei per jaar. Maar om dat nu eenvoudig te extrapoleren naar de toekomst en bovendien een steeds hoger aantal verkeersslachtoffers is natuurlijk apekool. Van 2016 tot en met 2021 was het aantal ernstige verkeersslachtoffers stabiel rondom 6600. In 2022 was er een uitschieter naar 8300. Je zou dat dus met de redenering hier gevoerd moeten verklaren naar een kritieke overschrijding van de gemiddelde breedte van auto's die in de jaren daarvoor nog niet een dergelijke stijging veroorzaakte. Er wordt buiten dit alles ook helemaal geen rekening gehouden met en gemiddeld jaarlijkse stijging van het aantal auto's met ongeveer 100 000 in de afgelopen jaren. Het lijkt mij daarom veel meer redelijk om alternatieve oorzaken te betrekken in de verklaring waarom er jarenlang een stabiel aantal ernstig gewonden was te betreuren en afgelopen jaar er een uitschieter was. Deze milieu-organisatie zal niet helemaal objectief zijn.