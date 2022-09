‘Wachtlijsten Jeugdzorg zijn zo lang dat je pas in het bejaardentehuis aan de beurt bent’

De Inspectie op de Jeugdzorg gooit het bijltje erbij neer. “Ze hebben een brief geschreven dat het geen zin heeft om toezicht te houden op instellingen en zorgaanbieders als de overheid zelf zo opzichtig faalt in haar taken”, legt Druktemaker Pieter Derks uit. “De wachtlijsten zijn zo lang dat degenen die eindelijk aan de beurt zijn voor jeugdzorg niet meer in aanmerking komen, omdat ze al in het bejaardentehuis zitten.”