Wacht niet tot het einde met de moraliteit

10 feb. 2024 - 12:05

Joop den Uyl en van Agt konden slecht met elkaar overweg. Maar dat belette den Uyl niet om van Agt te omschrijven als “een mysticus” en niet als “Roomse Gladjakker” of andere termen die de werkelijkheid geen recht doen. Rooms en antisemitisme aan elkaar koppelen is ronduit beledigend voor katholieken en doet de waarheid geen recht voor veel katholieken en ook niet voor van Agt.Bij deze wil ik er ook op wijzen dat Nederlandse bisschoppen zich meerdere keren tegen antisemitisme hebben uitgesproken voor en na de tweede Wereldoorlog met als meest bekende aartsbisschop de Jong. Mensen recht doen zeker in een paar woorden is bijna onmogelijk behalve als je de gave bezit “ruimte” in je woorden aan te brengen zoals den Uyl deed. Termen als “Typische katholiek” doen van Agt die zijn carrière in de politiek begon als progressieve strafrechthervormer zwaar tekort. Ook de ideeën die van Agt over euthanasie had die niet van zin laatste jaren zijn kunnen niet als typisch katholiek getypeerd worden. Het zou fijn zijn alvorens men wat schrijft dat men zich wezenlijk in iemand en zijn tijd verdiept. Qua euthanasie kunnen we constateren dat dat als politieke kwestie niet echt speelde in de periode 1971-82 toen van Agt landelijk actief was als politicus. Wel actueel was toen het abortusvraagstuk. Daar was van Agt stukken behoudener in dan de linkse partijen maar hij was geen absolute tegenstander. Ik hoop als niet CDA-stemmer van Agt zo iets meer recht gedaan te hebben.