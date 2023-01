Wacht met debat over pensioenwet tot er een nieuwe Eerste Kamer is Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Vriend en vijand, met uitzondering van de coalitiepartijen en de PvdA en GroenLinks, zijn het erover eens dat de nieuwe pensioenwet, die recent door de Tweede Kamer is aangenomen, een gedrocht is. Vol onduidelijkheden en onzekerheden. De wet is gewoon niet af.

Pensioenadvocaten en andere pensioendeskundigen maken zich terecht ernstige zorgen over de rechtsbescherming van pensioendeelnemers als deze wet ook in de Eerste Kamer zal worden aangenomen. In de huidige samenstelling van de Senaat zal dat naar verwachting wel lukken door de houding van de PvdA en GroenLinks. Zij hebben hun verzet tegen de invoering van de wet gestaakt toen ze vage toezeggingen kregen van minister Schouten over het in de toekomst kunnen deelnemen van ZZP’ers aan een pensioenregeling.

Minister Schouten heeft de wet bewust dichtgetimmerd voor deelnemers die het niet eens zijn met de omzetting van hun huidige pensioenaanspraken naar een individueel pensioenpotje. Zij heeft het bezwaarrecht volledig uitgesloten voor individuele pensioendeelnemers. Ook een rechtsgang naar de bestuursrechter is onmogelijk. In theorie blijft nog over een gang naar de civiele rechter maar die lijkt volgens experts op voorhand kansloos voor individuele deelnemers vanwege andere regelgeving.

Fundamentele rechten van alle pensioendeelnemers worden derhalve opzettelijk met voeten getreden.

De Eerste Kamer is staatsrechtelijk het orgaan dat wetten in zijn geheel moet controleren op zorgvuldigheid en kwaliteit zonder de bevoegdheid te hebben deze wetsvoorstellen inhoudelijk te wijzigen. Wel kan ze indirect afdwingen dat kleine aanpassingen in een voorstel alsnog worden opgenomen door de dreiging om anders niet akkoord te gaan met het gehele wetsvoorstel.

Het vertrouwen van de kiezer in het kabinet Rutte IV heeft een historisch dieptepunt bereikt. De kans dat na de Provinciale Verkiezingen in maart 2023 de samenstelling van de Eerste Kamer zal wijzigen is groot, gelet op recente peilingen.

We leven nog steeds in een democratische rechtsstaat, ondanks het steeds verder ondermijnen door Rutte IV van voornoemde rechtsstaat. Het op voorhand volledig onmogelijk maken voor burgers om tegen een voor hen extreem ingrijpende beslissing in bezwaar te gaan en de bestuursrechter hierover te kunnen benaderen zou niet moeten kunnen.

Helaas werken de twee oppositiepartijen PvdA en GroenLinks daar wel aan mee. Een hard gelag voor vooral al hun oudere kiezers die inzet zijn geworden van een ondoorzichtig politiek spel van die partijen met Rutte IV. Zo werd dit gedrocht van een pensioenwet nog in 2022 door de Tweede Kamer gejaagd, zodat de huidige Eerste Kamer daar voor de eerstvolgende verkiezingen nog haar oordeel over kan geven.