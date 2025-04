Waart woke door de wetenschap? Wetenschappers zochten het uit

En wat bleek? Er is helemaal geen obsessie met gender. Het aantal wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp steeg tussen 2001 en 2022 slechts mondjesmaat: van 9 procent naar 11,4 procent. Ook verschijnen er nauwelijks meer wetenschappelijke publicaties over etniciteit: het aandeel steeg in 20 jaar tijd van 3,3 naar 3,5 procent.

Het is de vraag of dit wetenschappelijk onderzoek de rechtse paniekzaaiers zal overtuigen. Le Monde wijst erop dat er in het later deze maand te verschijnen boek ‘Face à l’obscurantisme woke’ weer de noodklok zal worden geluid over de almacht van woke in de humaniora.