Waarom zwijgt Europa zo hard over de protesten in Servië? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 95 keer bekeken • bewaren

Daar waar ik vandaan kom gebeurt veel. Studenten zijn opgestaan tegen onrecht en corruptie. Het volk vecht tegen uitbuiting van hun natuur. Daar is een ware democratie bezig met haar (her) geboorte. En Europa zwijgt. Nederland ook.

NRC schreef laatst wel een artikel. Ik kwam het toevallig tegen, ergens op social media. Sinds protesten in Servië ben ik, ja, ben ik alleen actief op social media. Klassieke Nederlandse media hebben mijn waarden al maanden daarvoor in de steek gelaten. Zelfs Joop. Waarom zwijgt Europa over protesten in Servië? Ik heb geen idee, u wel?

Alles begon op 1 november 2024. Toen stortte een dak van tonnen beton op een tiental treinpassagiers in Novi Sad. 16 mensen kwamen om. In leeftijd van oud tot heel jong. Wie hen mist zal nooit ophouden met rouwen. Bij een tragedie zijn naast getroffen slachtoffers ook vele nabestaanden voorgoed in leed en zwart gewikkeld en gekleed. In Servië gaat dat zo.

In Servië gaat het ook zo dat een deel van de bevolking het onrecht niet verdragen kan, ook wanneer hun eigen kroos per toeval of per geluk de dood en verderf bespaard is gebleven.

"Dat hadden mijn engeltjes kunnen zijn!"

"Wij staan allen onder een dak dat instorten kan.…"

"Wie heeft 16 zielen vermoord?"

Sinds 1 november 2024 en na 16 (ge)doden is Servië opgestaan. Studenten hebben hun faculteiten geblokkeerd en eisen gesteld:

Opheldering.

Waarheid.

Verantwoordelijkheid.

Zij gingen door hele Servië duizenden kilometers lopen in hun vreedzame poging om de waarheid en gerechtigheid wakker te schudden. Het volk sloot aan. Immens verdriet en boosheid wisselden steeds af met vreugde, liefde en hoop. De barmhartigheid die deze studenten op hun tocht naar de waarheid ontvingen en hoe ze liefdevol onderdak kregen is hartverscheurend. Zij fietsten door heel Europa naar Straatsburg, ze zijn nu aan het hardlopen richting Brussel...

En Europa zwijgt.

Nederland zwijgt.

Joop ook.

Terwijl klassieke Nederlandse media, inclusief Joop, over protesten in Servië zwijgen, worden vreedzame fietsers en hardlopers door heel Europa liefdevol en vol bewondering ontvangen. Hun onvoorwaardelijke overgave voor gerechtigheid en waarheid inspireert velen. Studenten van Servië offeren zichzelf op voor de wereld. De waarden waar zij voor staan en zij voor fietsen en hardlopen en wandelen worden erkend door heel Europa.

Althans. Het volk dat hen ontvangt, erkent dat. Maar Europa zwijgt. Joop ook. Waarom? Ik heb geen idee. U wel? En kan het deel van het volk van ons Europa, dat geraakt en geïnspireerd is door de studenten uit Servië nog verandering brengen in het algehele onrecht dat ons allen al jaren gevangenhoudt.

Ik ben bang van niet.

"Waarom?"

"Wij zijn verdwaald in clichés. Anti en voor Putin, anti en voor Trump, anti en voor moslims, voor en tegen migranten. In Servië is een revolutie gaande die basale waarden en normen nastreeft. En durft voor op te staan. Jonge en oude mensen. Puur en zuiver. Vrij van alle invloeden, noch materialistische, noch (geo)politieke. Hen gaat het om de waarheid en gerechtigheid. Hen gaat het om een wereld waar alle burgers vrij zijn en waar instituties rechten van burgers beschermen."

PS: Zij zijn nu aan het rennen richting Brussel. Met dezelfde boodschap: Liefde, Gerechtigheid, Barmhartigheid.