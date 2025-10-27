Waarom zwijgt de campagne over landbouwgif? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 188 keer bekeken • bewaren

Calle Janssen Verpleegkundige en Fractievoorzitter LochemGroen! Persoon volgen

Terwijl talkshow na talkshow gevuld wordt met dezelfde thema’s - migratie, woningnood, economie - blijft een van de grootste bedreigingen voor onze gezondheid en natuur angstvallig buiten beeld: gewasbeschermingsmiddelen, kortweg: landbouwgif.

Artsen zoals Bas Bloem waarschuwen al jaren voor de gevolgen van pesticidengebruik: een verhoogd risico op Parkinson, ALS, depressie, dementie en diverse vormen van kanker. Toch komt dit onderwerp in deze verkiezingscampagne nauwelijks aan bod. Alsof het voor de gevestigde partijen niet bestaat.

Nederland is, na Malta, het land met het hoogste pesticidengebruik per hectare in Europa. Vooral in de intensieve landbouw en sierteelt worden enorme hoeveelheden chemische middelen ingezet, met desastreuze gevolgen voor bodem, water, lucht, dieren en mensen. Hoe kan het dat gevestigde partijen dit blijven negeren? Waarom is een gezonde leefomgeving geen speerpunt nummer één in verkiezingsprogramma’s en debatten?

Ja, onze landbouw was jarenlang wereldkampioen economische efficiëntie, maar die trofee is diep vergiftigd. We zitten met de erfenis van een systeem dat tegen zijn grenzen is aangelopen, én met een politiek zonder visie:

Vervuild water: Nederland is het vieste jongetje van de Europese klas.

Mestoverschotten: decennialang gedoogd, nu onhoudbaar.

Een veestapel van 1,7 miljoen geslachte dieren per dag, grotendeels voor de export.

Pesticiden: onzichtbare sluipmoordenaars in onze bodem, ons water en onze lichamen.

Stikstof en woningbouw: twee crises die rechtstreeks verbonden zijn aan de landbouw.

We houden een economisch systeem in stand dat onze gezondheid, natuur en toekomst ondermijnt. Kleine gemeenten, zoals mijn eigen prachtige gemeente Lochem, staan in de frontlinie om bijvoorbeeld lelieteelt-cowboys te weren voor een gezonde leefomgeving, schoon drinkwater en ter bescherming van agrariërs tegen prijsopdrijvende effecten.

Zolang Den Haag blijft wegkijken, verandert er niets. Het is tijd voor keiharde keuzes. Keuzes die een landbouw dienen die mensen en natuur beschermt, en een economie die onze kinderen een toekomst biedt. Landbouwtransitie, versterking van biodiversiteit en een gezonde leefomgeving zijn geen luxeopties, maar noodzakelijke stappen.

Het is onbegrijpelijk dat juist deze onderwerpen in de verkiezingscampagne systematisch ontbreken. Het zegt alles over de angst van gevestigde partijen om de moeilijke, noodzakelijke keuzes te maken. Terwijl ons land daar al veel te lang op wacht.

Meer over: opinie , pesticiden , landbouwgif , volksgezondheid , natuur