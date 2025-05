Waarom zoveel westerlingen niet voluit solidair zijn met de Palestijnen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 384 keer bekeken • bewaren

Hamas is dan ook een obstakel voor de bevrijding van het Palestijnse volk.

Tijani Boulaouali, docent islamitische theologie aan de katholieke universiteit van Leuven legt uit dat wij westerlingen moeten leren Hamas als een verzetsbeweging te beschouwen. In de kop staat zelfs dat deze organisatie de stem is van het nationale Palestijnse verzet. Veel westerlingen willen dat niet begrijpen terwijl zij toch eer brengen aan het verzet in het eiland tegen de nazi's en de fascisten aldus Boulaouali.

Dit is een postume belediging van de Europeanen die destijds hun leven hebben geofferd in de strijd tegen het nationaal socialisme en het fascisme. Hun geest heeft niets te maken met wat Hamas bezielt.

Boulaouali legt dat zelf uit. Hij deelt mee dat deze beweging een loot is aan de stam van de Moslimbroederschap, een islamitische hervormingsbeweging die terug wil keren naar wat in de ogen van de aanhang doorgaat voor de oorspronkelijke islam. Daar hoort het letterlijk nemen van de Koran bij en een onverkorte uitvoering van de traditionele Arabische en door islamitische theologen gesanctioneerde wetten zonder dat men rekening houdt met de organische ontwikkeling die elk rechtsgevoel en elke wetgeving eigen is.

De Moslimbroederschap en Hamas zijn dan ook moderne bewegingen, Zij worden gedragen door een intolerante ideologie die andersdenkenden op zijn best discrimineert en op zijn slechtst vervolgt. En die iedereen wil dwingen zich aan de eigen regels te houden. In het geval van Hamas betekent dat ook nog gender-apartheid waarbij mannen en vrouwen zoveel mogelijk in gescheiden werelden moeten geven. Vrouwen hebben in het gezin een dienende functie. Met kledingvoorschriften wordt hun kuisheid beschermd. Alles wat afwijkt van het heteroseksuele huwelijk is strafbaar en wordt vervolgd. Van vrijheid van meningsuiting en een open debat is geen sprake. Dissidenten worden op grote schaal aan foltering onderworpen. Nogmaals: dat is niet de islam van Mohammed, dat is een moderne, totalitaire geloofsopvatting die in zijn praktijk heel erg lijkt op wat er gebeurt in linkse en rechtse dictatuurstaten. Niet voor niets kan Poetin goed overweg met ayatollah Khamenei en zijn kornuiten. Ze begrijpen elkaars bestuursstijl.

Dit alles maakt democraten terughoudend als er gevraagd wordt om solidariteit met de vrijheidsstrijd van de Palestijnen. Het is namelijk duidelijk dat Hamas wel strijd voert tegen Israël en probeert een territorium te veroveren maar daar geen vrijheid zal brengen. De kreet Free, free Palestine is dan ook een gotspe.

Zowel Israël als Hamas gedragen zich in de praktijk als onderdrukkers van het Palestijnse volk. Wie dat niet beseft, is politiek naïef of denkt zelf totalitair.

De totalitaire denkers zullen zeker als een bok springen op deze haverkist. Ze zullen zeggen dat ik schuldig ben aan de zonde van het bothsideism. Zij zullen mij beschuldigen van moslimhaat alsof Hamas ook maar in enig opzicht respresentatief is voor de oemma in het algemeen. Zij zullen mij verwijten dat ik het wangedrag van Israël goedpraat en geen snars geef om de hongerende kinderen van Gaza. Dat ik nooit Israël de maat neem, enzovoorts, de enige vorm van whatsaboutism, die in hun kringen is geaccepteerd.

Terwijl ik alleen maar wil uitleggen waarom zoveel mensen in Europa terughoudend zijn bij het betuigen van solidariteit met de Palestijnen. Dat is omdat zij denken dat Hamas inderdaad de stem is van het verzet en zij weten dat niet veel goeds betekent voor de toekomst.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

